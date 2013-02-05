Путин потребовал повышенной безопасности нового жилья в Крымске

Не допускать нового строительства на территориях, подвергшихся затоплению на Кубани, без проведения специальных противопаводковых мероприятий потребовал во вторник в Сочи Владимир Путин на совещании по ситуации в Крымске.

"Нужно дисциплинированно относиться к решению подобных вопросов. Нельзя повторять прежних ошибок, они могут дорого обойтись", - подчеркнул глава государства на совещании по вопросам, связанным с ликвидацией последствий наводнения в Крымске, передает пресс-служба Кремля.



"АН" писали, что на этом же совещании президент заявил, что компенсации в размере 26 миллионов рублей, переплаченные жителям Крымска, должны остаться у них.



Напомним, наводнение на Кубани произошло прошлым летом. Тысячи домов оказались подтопленными. Погибли более 170 человек.