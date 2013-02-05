Архиерейский собор РПЦ утвердил порядок избрания патриарха

В Москве в завершающий день работы Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, его участники определили порядок избрания патриарха Московского и всея Руси, утвердив ныне действующий вариант процедуры.

Согласно документу, опубликованному на сайте Русской церкви, кандидатов на патриарший престол избирает тайным голосованием Архиерейский собор. Избранными кандидатами считаются три архиерея, набравшие наибольшее количество голосов.



Результаты представляются Поместному собору, который открывается не позднее, чем на третий день после выдвижения кандидатов на патриарший престол. Они тайным голосованием избирают патриарха из числа кандидатов.

Сан Патриарха - пожизненный.

"АН" писали, что в первый день Освященный Архиерейский Собор Русской православной церкви почтил своим присутствием и речью Владимир Путин.

Архиерейский Собор является высшим органом иерархического управления Русской Православной Церкви и состоит из епархиальных архиереев, а также викарных архиереев, возглавляющих Синодальные учреждения и Духовные академии или имеющих каноническую юрисдикцию над подведомственными им приходами. Собирается Патриархом раз в четыре года.