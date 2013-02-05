Общественная Палата РФ: Карта реформы МВД России составлена

Члены расширенной рабочей группы завершили подготовку "Дорожной карты" - документа по реформированию системы МВД РФ. Накануне окончательный текст документа эксперты передали министру Владимиру Колокольцеву.

Об этом сегодня рассказал член Общественной Палаты РФ Владимир Слепак, участвовавший в подготовке документа, передает пресс-центр ОП.

"Необходимо отметить, что в практике МВД подобных программ профессионального совершенствования существующих служебных полномочий еще не было", - Слепак.

Он отметил, что "Дорожная карта" содержит пять основных направлений реформы МВД. В их числе меры по повышению кадрового потенциала, борьбе с коррупцией, развитию открытости и доверия, совершенствованию управления и оптимизации работы органов внутренних дел, обеспечению доступа граждан к правоохранительной помощи. По мнению Владимира Слепака "Дорожная карта" также предлагает варианты создания системы эффективного противодействия основным криминальным угрозам.

"Ряд положений "Дорожной карты" уже принят за основу работы правоохранительных органов. Главное, что сегодня новое руководство МВД РФ находится в постоянном контакте с гражданским обществом, ищет новые формы оперативного взаимодействия, открыто обсуждает существующие проблемы. При этом очевидно, что одной из основных нерешенных проблем является проблема восстановления народного доверия к сотрудникам полиции", — заключил эксперт.

В настоящее время текст «Дорожной карты» размещен на официальном сайте МВД РФ. Здесь можно с ней ознакомиться и оставить свой отзыв