В Симферополе коты проведут акцию протеста

В четверг, 7 февраля, в Симферополе состоится акция протеста «Коты выступают за право на жизнь» против продажи шкурок домашних животных.

Об этом«Аргументам недели – Крым» сообщила волонтер общественной организации «Лига защиты животных «Верный друг» Яна ГОРЮНОВА.

«Для Симферополя появление в продаже шкурок домашних животных – явление не характерное. Мы не употребляем в пищу кошек и собак, их не используют в производстве. Поэтому продажа в магазине тканей «Шуман» кошачьих шкурок – беспрецедентное событие, которое требует реакции общественности», - заявила ГОРЮНОВА.

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