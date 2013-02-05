ЦБ: ТОН-банк, действующий в Интернете - фальшивый

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) предупредил граждан о действующем в Интернете фальшивом банке - ТОН-банке. Банк России не выдавал лицензию ТОН-банку, предлагающему свои услуги в Интернете, сообщается в официальном пресс-релизе ЦБ. Осуществление банковской деятельности без лицензии Центробанка является незаконным.

На сайте ТОН-банка указано, что у организации имеется генеральная лицензия Банка России № 2161 от 22 ноября 2005 года. По данным ЦБ, лицензия под этим номером была выдана в 1992 году организации «Первый Федеральный Акционерный Коммерческий Банк г. Москвы». Запись о его регистрации аннулирована в марте 2004 года.

По адресу в Москве, который приведен на сайте ТОН-банка — 127015, Москва, улица Вятская, дом 27, корпус 7, никакого банка нет. Там размещены офисы нескольких других компаний, в том числе кадровое агентство и центр оснащения салонов красоты и парикмахерских, сообщает Лента.ру.

На сайте ТОН-банка также указано, что организация является участником Системы страхования вкладов (ССВ). Но в списке банков — участников ССВ на сайте Агентства по страхованию вкладов ТОН-банка нет.