Обвиняемый в убийстве Анны Политковской просит о суде присяжных

Обвиняемый в убийстве обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской Рустам Махмудов во вторник попросил рассмотреть его дело судом присяжных. Адвокат обвиняемого Дарья Тренина сообщила, что после того, как ее подзащитный закончил знакомиться с материалами дела, подал соответствующее ходатайство.

Напомним, расследование по делу об убийстве журналистки Анны Политковской завершилось в октябре 2012 года. В качестве обвиняемых следователи привлекли троих братьев Рустама, Ибрагима и Джабраила Махмудовых, а также Сергея Хаджикурбанова и Лом-Али Гайтукаева. Непосредственным исполнителем убийства следствие посчитало Рустама Махмудова. Махмудов и Хаджикурбанов, ранее заявляли, что также будут просить о суде присяжных.

По делу в качестве обвиняемого также проходил бывший сотрудник правоохранительных органов Дмитрий Павлюченков. Экс-милиционер признал свою вину и заключил сделку со следствием, передает РИА Новости. Его дело было выделено в отдельное производство. В декабре 2012 года Павлбченкова приговорили к 11 годам.

Братья Ибрагим и Джабраил Махмудовы находились на скамье подсудимых по делу об убийстве Политковской. Но в феврале 2009 года коллегия присяжных оправдала их, а дело отправили на дорасследование.

Напомним, Анна Политковская была застрелена в подъезде своего дома в центре Москве в октябре 2006 года. Она известна как автор журналистских расследований о нарушении прав граждан на Северном Кавказе. Следователи до сих пор продолжают поиски заказчиков убийства журналистки.