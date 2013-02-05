Донской правозащитник просит Путина не переименовывать Волгоград

Бывший советский политзаключённый, а ныне – известный правозащитник, руководитель региональной общественной организации «Путь к праву» Витольд Абанькин направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой не переименовывать город Волгоград в честь «палача народов СССР». Абанькин, проведший в советских лагерях более десяти лет, от имени «всех замученных советской властью» назвал нынешнюю ситуацию с возможным переименованием этого города на Волге шагом назад - в тоталитаризм.

Автор открытого письма пишет главе государства, что шумиха вокруг переименования Волгограда в Сталинград является опасной подменой понятий. Предложение переименовать Волгоград в Сталинград, пусть даже на несколько дней, правозащитник называет «грязной и вонючей свиньёй», подложенной всей стране, а его принятие, по мнению Абанькина, может серьёзно изменить в худшую сторону отношение к нашей стране в мире.

«Теперь на Россию будут смотреть, как на страну, в которой началось возрождение тоталитаризма. К чему это приведёт, любому понятно, – резюмирует Витольд Абанькин. – И вы, приветствуя переименование города, фактически встали на одну доску с этими депутатами законодательного собрания, и я от имени всех замученных советской властью выражаю вам свой протест».

Как сказал «АН-онлайн» сам Абанькин: «Нормальные и честные граждане задолго до Хрущёва знали, что Сталин - бывший уголовник, который при царе занимался грабежами и убийствами, а большевики использовали его «талант» в своих целях, и потом он большинство из них уничтожил, и узурпировал власть. Так уголовный преступник стал во главе самой большой страны в мире».

«Мой отец был военным моряком, офицером, а его брат Павел Сергеевич Абанькин дослужился до звания адмирала флота СССР. Поэтому мой отец знал больше информации о палаче, чем простые люди, - продолжил правозащитник. - Он часто рассказывал мне о разных случаях бездарных приказов ставки, которые во время войны приводили к бессмысленным, чудовищным жертвам солдат и офицеров. Адмирал и мой отец всегда считали, что войну наш народ выиграл вопреки палачу – заплатив за это страшную цену».

Напомним, идти против системы 66-летнему диссиденту не впервой. Правозащитник провёл 12 лет в советских лагерях – в 1966 году солдат-срочник был осуждён за измену Родине. Абанькин на этот раз выступает против ряда влиятельных персон и около 50 000 россиян. Именно столько подписей за переименование Волгограда в Сталинград, по данным общественной организации «Профсоюз граждан России», поступило в администрацию президента РФ.