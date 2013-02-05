Марат Гельман высказался о переименовании Волгограда в Сталинград

Галерист и один из создателей «Фонда эффективной политики» Марат Гельман написал у себя в «Твиттере» о своем отношении к переименованию Волгограда в Сталинград.

М. Гельман заявил, что считает название «Сталинград» лучше звучит, чем Волгоград. «Еще бы туда свезти всех неосталинистов и устроить сталинский концлагерь», - горько пошутил он.

На прошлой неделе российский вице-премьер Дмитрий Рогозин поддержал идею лидера КПРФ Геннадия Зюганова, озвученную им на круглом столе, посвященном 70-летию Сталинградской битвы, вернуть городу-герою Волгограду прежнее имя - Сталинград. После этого Рунет закипел спорами о переименовании.