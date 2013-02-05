В удмуртском Глазове из антимонопольных соображений снесли памятник водке
5 февраля 2013, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]
Памятник водке, который был установлен 13 лет назад в удмурдском Глазове демонтирован по решению антимонопольного ведомства. Об этом сообщил замглавы администрации города по социальной политике Александр Рачков, передают СМИ.
"АН" писали, что памятник бутылке водки был установлен в честь столетия местного ликероводочного завода. Теперь республиканское надзорное ведомство усмотрело в его наличии признаки рекламы продукции предприятия.