Путин: Отбирать деньги у жителей Крымска нельзя, даже переплаченные 26 миллионов

Президент РФ Владимир Путин решил, что жителям Крымска должны остаться все деньги, даже переплаченные ошибочно 26 миллионов рублей компенсации.

Глава государства во вторник на совещании по ликвидации последствий наводнения в Крымске и предупреждению подобных чрезвычайных происшествий в дальнейшем заявил, что переплаченные жителям Крымска компенсации в размере 26 млн. рублей должны остаться у них, отбирать деньги у людей, пострадавших в результате наводнения, нельзя.

Путин напомнил о проблеме, вызвавшей широкий общественный резонанс: "В результате неточного счета ряд заявителей получил выплату в больших размерах, чем было положено".

Глава государства также предложил не ругать тех, кто произвел такой расчет компенсаций, передает РИА Новости. Он лично знает, в каких условиях шла работа. "Ничего страшного нет, но чего не следовало делать - это отбирать у людей эти деньги, потому что они могли их истратить", — сказал глава государства.

Законопослушные граждане уже вернули часть денег. Губернатор Кубани Александр Ткачев пообещал в ближайшее время вернуть жителям Крымска возвращенные ими 14,6 млн. рублей, которые ранее пострадавшим "переплатили" в качестве возмещения ущерба от наводнения.

По данным президента Путина и главы региона Ткачева, на ликвидацию последствий в общем и целом государство направило 16,5 миллиардов рублей.

Напомним, в конце января министр социального развития Краснодарского края Елена Ильченко заявила, что некоторым жителям пострадавшего от летнего наводнения Крымска придется вернуть государству часть денег, выплаченных в качестве компенсаций, из-за того, что якобы были неправильно произведены замеры, а реальная площадь разрушений в домах существенно меньше.

На Кубани паводок в ночь на 7 июля затопил в Крымске тысячи домов. Жертвами стихии стали 153 человека.

В числе мер помощи власти выплачивали жителям города, чьи дома нуждаются в капремонте, по 5 тысяч рублей на один квадратный метр.