ВРНС одобряет идею возвращения городу Волгограду названия Сталинград

Всемирный русский народный собор (ВРНС) считает оправданным то, что в дни памятных дат Волгограду будет возвращено имя, с которым он вошёл в историю. Независимо от оценки личности Иосифа Сталина, Сталинград стал символом военного искусства и символом высочайшего мужества, одновременно с Фермопилами и Саламином.

На сайте ВРНС говорится: "Именно Сталинград, а не Волгоград, известен народам планеты как поворотный пункт в борьбе с фашизмом. Возвращённое городу имя олицетворяет собой эпоху, которая, при всей её противоречивости и драматизме, является неотъемлемой частью победоносного русского прошлого".

ВРНС поздравляет соотечественников с годовщиной легендарной победы под Сталинградом. Собор отмечает, что "события 1942-43 годов, приковавшие внимание человечества к городу на Волге, знаменовали не только перелом в ходе Великой Отечественной войны, но и поворот всей мировой истории", сообщается на сайте ВРНС.

Последние дни вопрос о переименовании города Волгоград в Сталинград получил особенно широкий общественный резонанс.