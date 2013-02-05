Мошенники продолжают наживаться на мордовских пенсионерах

Накопленных годами «гробовых» лишилась в одночасье 85-летняя пенсионерка из города Ковылкино в Мордовии. Пожилая женщина сама отдала мошенницам 80 тысяч рублей, отложенные – как это часто делают старики – на свои похороны.

Как сообщили «АН-Онлайн» в пресс-службе республиканского МВД, пенсионерка сама пустила в свою квартиру злоумышленниц. Молодые женщины представились социальными работниками и сообщили ей, что с февраля месяца у нее повысилась пенсия на 500 рублей. После этого они рассказали обрадованной хозяйке дома о том происходит обмен старых денежных купюр на новые и они могут прямо на месте этот обмен совершить. Этой новости пенсионерка сначала не поверила и отказалась, но гостьи смогли завоевать ее доверие, сделав телефонный звонок якобы почтальону, которому сообщили, что сами принесли доплату к пенсии. Вручив пожилой женщине пятисотрублевую купюру, мошенницы снова предложили ей свои услуги по обмену денег. На этот раз пенсионерка согласилась и принесла гостьям всю имеющуюся у нее наличность - 80 тысяч рублей, те в свою очередь дали ей «новые» купюры. Позже выяснится, что это были билеты «Банка приколов». После обмена мошенницы ушли, при этом одна из них оставила хозяйке записку с номером телефона на случай, если у нее возникнут какие-то проблемы. Спустя несколько часов пенсионерка решила проверить деньги, внимательно разглядела их и поняла, что купюры ненастоящие, после чего она и обратилась в полицию.

Как отмечают в республиканском МВД, факт мошенничества в отношении пожилой женщины вызвал большой резонанс в Ковылкино и сейчас на раскрытие преступления ориентирован весь личный состав местного отдела полиции. Кроме этого, сегодня полицейские провели совещание с главой города, руководителями сельских поселений района, а также работниками почтовых отделений и социальных служб. Основной темой встречи стала профилактика совершения подобных мошенничеств в отношении пожилых и одиноких граждан.