Фигурантка «Оборонсервиса» Сметанова лично попросила следствие о защите

Освобожденная в понедельник из СИЗО под подписку о невыезде фигурантка дела «Оборонсервиса» Екатерина Сметанова лично попросила следствие предоставить ей защиту. Экс-генеральный директор центра правовой поддержки «Эксперт» так и сказала: «На свободе они меня везде достанут».

Кого конкретно она имела ввиду, не уточняется.

Екатерина Сметанова находилась под арестом с 1 ноября 2012 года. Ее освобождение стало возможно накануне благодаря заключенной ею сделке о досудебном сотрудничестве.

В СКР сообщили, что ввиду возможной угрозы жизни и здоровью Сметановой с изменением меры пресечения в отношении ее применены меры государственной защиты.

В рамках этой сделки обвиняемая так и не смогла представить следствию подробную и достоверную информацию о причастности к масштабным хищениям военного имущества экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. Но она была близко знакома с экс-начальником департамента имущественных отношений Минобороны Евгенией Васильевой, которая в настоящее время находится под домашним арестом.

«О своих связях с экс-руководителем ДИО и совместно разработанных коммерческих схемах по реализации недвижимости Минобороны с получением откатов Екатерине Сметановой и пришлось рассказать следствию», — пишет газета «Коммерсантъ».

Говорят, что решение сдать подругу далось интеллигентной, воспитанной, как отмечают ее близкие, «на духовных ориентирах русской классической литературы» Сметановой непросто.

После раскаяния и показаний в ходе расследования экс-глава «Эксперта» Екатерина Сметанова получила выделение своего уголовного дела из базового дела «Оборонсервиса».

Это дело будет рассмотрено в особом судебном порядке с обязательным и существенным смягчением наказания для участника сделки.

Соответственно, к началу основного судебного процесса над обвиняемыми в рамках дела «Оборонсервиса» Сметанова уже получит свой приговор, и сможет выступить на главных заседаниях уже в качестве свидетеля обвинения.