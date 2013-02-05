Тело Александра Долматова на прощании будет в закрытом гробу

Лидер «Другой России» Эдуард Лимонов написал на Facebook, что 6 февраля будут похоронены два нацбола – Александр Долматов и Георгий Дорохов. Кроме того, раскрывает новые факты в деле А. Долматова.

По данным лидера нацболов Э. Лимонова, прощание с А. Долматовым пройдёт с 10 утра до 12 дня в центре имени Сахарова. «Сегодня утром я узнал, что тело будет выставлено в закрытом гробу!», - подчеркнул глава другороссов. Прощание с Г. Дороховым пройдёт в Центральном Доме Композиторов.

Кроме того, Э. Лимонов выяснил интересный факт: «Мой контакт в Голландии обращает мое внимание на свежий интересный факт: вчера вечером, с сайта голландского посольства в США шустро удалили резюме полковника Антона ден Драйвера (связан с гибелью А. Долматова по данным лидера нацболов – прим. ред.)!». Однако резюме сохранилось у источника Э. Лимонова. Он частично цитирует основные факты, рассказанные его контактом: «С детства учился летать в немецких, американских, британских и голландских академиях, там его, понятное дело долго идеологически готовили. Если есть самые упёртые натовцы, он один из них. В 96- 97 бомбил Югославию, командиром эскадры. Естественно он не мог не знать о «серых Боингах» США, которые без радио-следа и без регистрации поставляли боевиков и оружие с ближнего востока в Югославию, особенно потому что его потом послали в США на повышение квалификации. Был советником в книге о национальной розни в Югославии и в СССР где более-менее идеологически оправдывают что "оно началось само собой из-за ошибок социализма».

По мнению источника главы «Другой России», «у Драйвера набрался обширный опыт, от знаний авиатехнологий и самолётов (дальность действия полёта, возможность посадки и т.д.) до кое-каких шпионских знаний из Афгана (передвижение талибских банд по территории, возможность оснащения ракет, закупки ими материалов)». Скорее всего, «голландцы для этого и могли пригласить его - работал с вражескими славянами в Югославии. И занимался авиа-шпионажем в Афгане».

Э. Лимонов негодует. Он не понимает, почему молчит федеральная пресса. «Следует возбудить расследование. Молчит наша грозная к безобидным правонарушителям в своей стране Государственная Дума. Лениво жует одними губами Никиту Белых, Следственный Комитет», - перечисляет лидер другороссов. В то время, как русского гражданина в Нидерландах вероятно убили, как минимум довели до самоубийства, подчеркивает он.