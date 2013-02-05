Подарку Путина японскому губернатору дали кличку Мир

Кот, подаренный президентом РФ Владимиром Путиным губернатору префектуры Акита Норихисе Сатакэ, после карантина наконец поселился у своего хозяина. Норихисе Сатакэ выбрал для кота русское имя Мир.

Представитель международного отдела администрации префектуры Дзиро Хакамада пояснил, почему коту дали такое имя.

Владимир Путин назвал подаренного ему летом губернатором щенка Юмэ, что в переводе с японского означает «мечта». Губернатор префектуры Акита Норихисе Сатакэ пояснил: «Для того, чтобы исполнялись мечты, нужен мир», - передает РИА Новости.

Сибирский кот, которого российский президент подарил губернатору Акиты, был вручен новому хозяину в торжественной обстановке во вторник послом России Евгением Афанасьевым.

Кот, которому 12 февраля исполняется год, был привезен в Японию в конце августа прошлого года и провел в карантинной службе аэропорта Нарита около пяти месяцев, как того требуют японские правила ввоза животных из-за границы.

В понедельник карантин закончился, и кот, проведя ночь в посольстве России в Токио, утром во вторник отправился в Акиту.

По словам очевидцев,

«Мир — очень красивый кот, настоящий президентский кот».

По словам Дзиро Хакамады, кот быстро освоился в новой обстановке. Коту из России придется подружиться с кошками — а их семь, - живущими в доме у супругов Сатакэ.