К 0,5 трл рублей приблизился долг москвичей перед банками

В минувшем году в УФССП России по Москве на исполнении находилось более 71,3 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности в пользу кредитных организаций на общую сумму более 476 миллиардов рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

При этом физические лица задолжали 218 миллиардов рублей, а юридические - 258 миллиардов рублей.



Приставы отмечают, что наибольшие трудности при взыскании средств по исполнительным производствам этой категории объясняются крупными суммами задолженности и отсутствием у должников денег и имущества, достаточных для погашения долга.



"Одним из основных инструментов исполнения актов судебных органов является наложение ареста на имущество должников. Особенностью исполнения исполнительных документов о взыскании в пользу кредитных организаций является наличие у должника имущества, находящегося в залоге, в основном, автотранспорта", - говорится в сообщении столичного УФССП. В прошлом году было заведено более 4,5 тысяч розыскных дел, найдено 907 автомобилей.



Эффективной мерой воздействия на должников является ограничение их выезда за пределы РФ. В 2012 году из-за долгов не смогли выехать за рубеж более 33 тысяч человек.