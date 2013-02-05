В Ростове-на-Дону создаётся общегородская «Доска позора»

Ростовчан-«грязнуль», выбрасывающих не только мусор, но и крупногабаритные отходы небытового происхождения в неположенных местах, теперь можно будет увидеть на специально созданной для них «Доске позора». На официальном сайте ростовской коммунальной компании «Чистый город» стартовал новый проект, в котором крупнейший городской мусоросборщик собирается изобличать нарушителей правил обращения с отходами.

«Большинство ростовских несанкционированных свалок формируется на контейнерных площадках «Чистого города», куда незаконно сгружают мусор небытового происхождения, – объяснили «АН-онлайн» позицию своей компании в пресс-службе. – Согласно существующим правилам, юридические лица должны иметь договор, и оплачивать услугу вывоза своих отходов, но на практике это соблюдается далеко не всегда. Это относится и к гражданам, которые, например, зачастую сваливают оставшийся у них строительный мусор в баки, предназначенные для бытовых отходов.

«К сожалению, административные органы не проявляют должной активности в вопросах наказания нарушителей, штрафуя только нас», - говорит руководитель «Чистого города» Сергей Пухкалов.

По словам организаторов нового проекта, на «Доске позора» будут появляться фотофакты, запечатлённые как специалистами коммунальной компании, так и рядовыми ростовчанами.

«Мы будем признательны всем, кто сможет зафиксировать подобные нарушения. Надеюсь, наш проект станет общим делом всех горожан, и будет внимательно изучаться административной инспекцией и правоохранительными органами», – добавил Сергей Пухкалов.

«Если вы стали очевидцем того, как в контейнер для твёрдых коммунальных отходов вываливают полную «Газель» строительного мусора, или предприимчивый ростовчанин решил забить емкость картонными коробками после реализации товара в своей торговой точке — снимайте лица и госномера автомашин на фотокамеру, и отправляйте на адрес press@vgorodechisto.ru», - говорится в обращении компании к жителям города, которое размещено на сайте «Чистого города».

Как заявил гендиректор компании «Чистый город» Сергей Пухкалов, в настоящее время сумма долга управляющих компаний, ЖСК и ТСЖ за вывоз мусора достигла астрономической цифры – больше ста миллионов рублей. В результате компания рассматривает и такой вариант: вообще отказаться от уборки отходов на территории неплательщиков, и ограничить в тех районах количество контейнеров на улицах и во дворах.

Учитывая, что «Чистый город» является крупнейшим оператором по уборке мусора, этот шаг может привести к тому, что город утонет в отбросах. При этом, как отметил Сергей Пухкалов, виноваты в образовании задолженности вовсе не жители, которые платят за услуги «Чистого города» исправно. Однако их деньги затем подолгу «задерживаются» на счетах управляющих компаний.