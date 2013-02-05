О формировании новой оппозиционной коалиции объявили депутат от "Справедливой России" Илья Пономарев и координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов. Первая акция - марш 2 марта "За социальные права".

На пресс-конференции Пономарев заявил, что политические акции страдали неконкретностью: за все хорошее против всего плохого. "Нужны конкретные требования, через которые мы можем развивать протест", — резюмировал Пономарев.



Марш «За права москвичей», как рассказал Удальцов, будет посвящен снятию всех фильтров на выборах мэра Москвы, увеличению численного состава Мосгордумы до 110 человек, снижении проходного барьера на выборах до 3%.

Кроме того, организаторы акции настаивают на проведении капремонта домов за счет бюджета и требуют утверждать градостроительные решения на районных референдумах.



Марши за социальные права планируется провести 2 марта более чем в 30 городах. Уведомление о проведении марша в Москве еще не подавалось.



