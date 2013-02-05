Сегодня в Следственном комитете допрошен Борис Немцов

Сегодня в качестве свидетеля Следственном комитете допрошен Борис Немцов, допрос Бориса Немцова вели следователи главного следственного управления (ГСУ) СКР в рамках уголовного дела о хищениях денежных средств.

Речь идет об уголовном деле о хищении средств партии «Союз Правых Сил», Борис Немцов опрошен в качестве свидетеля.

В апреле 2007 года между партией «Союз Правых Сил» и компанией «Аллект», возглавляемой на тот момент Алексеем Навальным. был заключен договор, на расчетный счет компании «Аллект» по договору поступило около 100 миллионов рублей.

Следствие полагает, что компания «Аллект» перечисляла полученные денежные средства на счета фирм-однодневок.