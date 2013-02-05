Поселок в Хабаровском крае получает свет по расписанию

Электроснабжение села Гвасюги района имени Лазо Хабаровского края идет по определенному графику: часа три утром, пару часов днем и немного больше – вечером. С таким положением вещей вынуждены мириться все жители.

В частности, из-за этого страдает учебный процесс в местной школе, сообщает в своем репортаже телекомпания «Губерния». Уроки информатики проходят теперь в усеченном формате – этот предмет по расписанию выпадает как раз на те часы, когда свет в селе отключают. Так что преподавателю приходится ограничиваться теорией. Практические занятия на компьютерах ученикам предлагается проводить после шести вечера, когда свет вновь включают. Но не все школьники могут прийти в это время в класс – по разным причинам. Не лучше дела и в столовой учебного заведения – продукты в холодильнике размораживаются и приходят в негодность.

Село Гвасюги получает электричество от дизельной станции, расположенной в соседнем поселке, Среднехорском. Раньше электричество гвасюгинцам подавалось по расписанию - 4 часа утром, 1 днем и 6 часов вечером. Теперь этих часов стало меньше. По мнению главы села Гвасюги, местному коммунальному предприятия район отпускает мало дизельного топлива – на нем работает местная электростанция. Поэтому и приходится давать свет с ограничениями. В свою очередь, в районной администрации пока подробных комментариев журналистам не дали, упомянув лишь пресловутый 131-й федеральный закон о местном самоуправлении. Свою проверку уже начали сотрудники прокуратуры района имени Лазо.