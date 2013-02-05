На адвоката оппозиционера Леонида Развозжаева могут завести дело

Адвокат Леонида Развозжаева Вячеслав Иванец задержан сотрудниками иркутского СИЗО. Иванец сегодня пришел на встречу со своим подзащитным, однако не стал сдавать на пропускном пункте мобильный телефон.



По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении административного дела по статье «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в следственных изоляторах».





