Марию Гайдар в четверг снова вызовут на допрос в СК

Бывшего вице-губернатора Кировской области Марию Гайдар допросят по так называемому "делу СПС" в четверг, сегодня в Следственном комитете РФ ее допрашивали "по делу Навального".

"Марию Гайдар допрашивали по делу Навального сегодня и вызвали на допрос в четверг. Не ожидал, что она такая уголовница. С виду приличная", - написал Алексей Навальный в Twitter.

Помимо Гайдар, во вторник в на допрос в Следственный комитет РФ по делу о хищении средств Союза правых сил вызвали Бориса Немцова. Допрос начался в 11 утра. Накануне следователи допрашивали бывшего сопредседателя СПС Леонида Гозмана. По его словам, никаких хищений не было.

На прошлой неделе на допросе побывал и бывший начальник Марии Гайдар, губернатор Кировской области Никита Белых, ранее возглавлявший СПС. На этой неделе стало известно, что депутаты Кировского заксобрания намерены в ближайшее время вынести Белых вотум недоверия в связи с тем, что его вызывали на допрос по нескольким коррупционным делам.