Москаль: в Севастополе местный житель справил нужду в Вечный огонь
5 февраля 2013, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]
В Севастополе местный житель без постоянного места работы справил нужду на Вечный огонь.
Об этом вопиющем безобразии сообщил народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ (фракция «Батькiвщина») на своей страничке в Facebook, опираясь на оперативные сводки МВД.
«17 января в 10:00 в городе Севастополе на улице задержан местный житель ОРЛОВ, 1973 года, без постоянного места работы. Предварительно установлено, что он несколько минут назад произвел естественные потребности на Вечный огонь у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов», - сообщил МОСКАЛЬ.