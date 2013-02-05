Москаль: в Севастополе местный житель справил нужду в Вечный огонь

В Севастополе местный житель без постоянного места работы справил нужду на Вечный огонь.



Об этом вопиющем безобразии сообщил народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ (фракция «Батькiвщина») на своей страничке в Facebook, опираясь на оперативные сводки МВД.



«17 января в 10:00 в городе Севастополе на улице задержан местный житель ОРЛОВ, 1973 года, без постоянного места работы. Предварительно установлено, что он несколько минут назад произвел естественные потребности на Вечный огонь у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов», - сообщил МОСКАЛЬ.

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