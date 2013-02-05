В Москве более востребованы низкоквалифицированные работники

Среди выпускников техникумов и колледжей специалисты с низким уровнем квалификации пользуются в Москве большим спросом, чем их высококвалифицированные коллеги. Об этом говорят данные рейтинга востребованности работников со средним профессиональным образованием на московском рынке труда, подготовленного в рамках проекта «Социальный навигатор» РИА Новости при поддержке Межрегиональной Ассоциации Мониторинга и Статистики Образования (МАМСО).

По результатам исследования, специалисты со средним профессиональным образованием наиболее востребованы в сферах услуг, торговли, юриспруденция, безопасности и охраны. А также нужны административные работники, секретари, специалисты по управлению персоналом и все специальности в коммунальном хозяйстве. Заработная плата, предлагаемая менее квалифицированным работникам данных направлений, колеблется от 30 000 рублей (юриспруденция; безопасность и охрана) до 23 513 рублей (административная работа, секретариат, управление персоналом). Интересно, что в конце рейтинга при этом оказались наиболее квалифицированные специалисты со средним профессиональным образованием.

По словам руководителя отдела аналитики портала „SuperJob.ru“, главного редактора журнала «Зарплатомер», Валерии Чернецовой, квалифицированные специалисты со средним профессиональным образованием могут претендовать в Москве на заработную плату 40-45 тысяч рублей, хотя в отдельных случаях ставка может достигать и 70-80 тысяч. Для сравнения: средняя зарплата офисного работника в столице составляет 50 тысяч рублей.

По словам эксперта, результаты исследований портала «SuperJob.ru» говорят о росте интереса к среднему профессиональному образованию среди молодежи. Так, в июне 2010 года только 8% опрошенных родителей сказали, что их дети поступают в колледж, в июне 2011 года таких было уже 11%, а в 2012 году - 20%.

Директор Центра экономики непрерывного образования РАНХи ГС при Президенте РФ Татьяна Клячко, отметила, что только 30% выпускников учреждений среднего профессионального образования сразу выходят на работу по специальности, в то время как остальные 70% поступают вузы или планируют сделать это в будущем.