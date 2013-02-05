В аэропортах Москвы воровать стали больше, находить воров - меньше

За прошедший год количество краж в московских аэропортах возросло более, чем в 2 раза, при этом и раскрываемость этих преступлений снизилась вдвое. Говорят, виновата незаинтересованность полиции в результатах.

По итогам заседания коллегии ведомства Московской межрегиональной транспортной прокуратуры стало известно, что в аэропорту «Домодедово» раскрыто только 16,8% всех зарегистрированных преступлений. Основной причиной в ведомстве называют снижение активности сотрудников полиции и их незаинтересованность в результатах работы.



В 2012 году, по данным прокуратуры, в подразделениях транспортной полиции выявлено более 5000 нарушений в статистическом учете преступности, 828 преступлений были скрыты от учета, сообщает gazeta.ru. К ответственности были привлечены 73 должностных лица правоохранительных органов.



