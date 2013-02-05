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Освобожден от должности начальник ГУ МЧС России по Челябинской области

5 февраля 2013, 09:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Освобожден от должности начальник ГУ МЧС России по Челябинской области
Освобожден от должности начальник ГУ МЧС России по Челябинской области генерал-майор Олег Климов, приказ об освобождении Климова от должности подписал президент России Владимир Путин, сообщают СМИ.
 
Олег Климов руководил региональным ведомством ГУМЧС с 1997г., временно исполняющим его обязанности назначен Юрий Буренко.

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Тимати станет хедлайнером праздничного шоу в Челябинске

Тимати станет хедлайнером праздничного шоу в Челябинске 03.09 13:44

Проведением экстрим-шоу и праздничным концертом с участием Тимати решила порадовать челябинцев в День города Русская медная компания. Всё это состоится 7 сентября на площадке перед Ареной «Трактор». >>

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Жителям Карабаша в день выборов подарят билеты в кинотеатр

Жителям Карабаша в день выборов подарят билеты в кинотеатр 03.09 12:44

Карабаш присоединился к акции «Билет в кино», которая 8 сентября проходит на Южном Урале. Жители Челябинска, Златоуста, Миасса и Карабаша смогут получить бесплатные билеты в кино. >>
На ММК прошёл очередной этап экоаудита

На ММК прошёл очередной этап экоаудита 03.09 11:21

В рамках программы «Чистый воздух» было совершено обследование коксохимических производственных объектов Магнитогорского металлургического комбината. Компания thyssenkrupp Industrial Solutions провела исследование воздействия предприятия на окружающую среду. >>
Нефтепроводчики отработали навыки ликвидации утечки нефти на реке Большая Сатка

Нефтепроводчики отработали навыки ликвидации утечки нефти на реке Большая Сатка 03.09 08:19

Челябинское нефтепроводное управление АО «Транснефть» провело учения по устранению утечки нефти на нефтепроводе Нижневартовск – Курган – Куйбышев. При этом для проверки навыков был выбран очень сложный участок – пересечение магистралью реки Большая Сатка. >>
Глава Златоуста Вячеслав Жилин ушел в отставку

Глава Златоуста Вячеслав Жилин ушел в отставку 02.09 15:22

Сегодня, 2 сентября, стало известно, что глава Златоуста Вячеслав Жилин досрочно сложил свои полномочия. >>
В Магнитогорске появится новый музейно-развлекательный комплекс

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В Магнитогорске по инициативе председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова появится современный музейно-образовательный комплекс. Он разместится на территории в 400 гектаров, которая принадлежит металлургическому комбинату. >>
На Южном Урале расширили перечень льготников для перехода на цифровое ТВ

На Южном Урале расширили перечень льготников для перехода на цифровое ТВ 29.08 22:40

Южноуральские парламентарии приняли закон, согласно которому расширен перечень льготников, имеющих право на получение компенсаций для перехода на цифровое ТВ. >>

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Челябинцев будут перевозить современные низкопольные трамваи

Челябинцев будут перевозить современные низкопольные трамваи 29.08 16:14

В сентябре в Челябинске будет курсировать новый современный трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. Планируется, что в начале следующего года будет закуплено не менее 25 трамваев. >>
На Южном Урале создадут губернаторскую ординатуру для медработников

На Южном Урале создадут губернаторскую ординатуру для медработников 28.08 22:59

На базе Южно-уральского медицинского университета будет организован губернаторский набор в ординатуру. Об этом заявил сегодня, 29 августа, глава Челябинской области Алексей Текслер на пресс-конференции. >>
Виновников неприятного запаха в Челябинске накажут

Виновников неприятного запаха в Челябинске накажут 28.08 14:58

На прошлой неделе Челябинск накрыл неприятный запах, виновником которого стали местная птицефабрика и очистные сооружения. В ситуацию вмешались надзорные ведомства. В настоящий момент завершается проверка всех обстоятельств случившегося. Как сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области, виновники будут наказаны максимально строго. >>
Зарплаты уральских учителей подтянут до уровня других регионов

Зарплаты уральских учителей подтянут до уровня других регионов 28.08 11:26

Рассматривается предложение о том, чтобы на федеральном уровне уравнять зарплаты учителей в различных регионах. При этом они не должны быть меньше определённого уровня. Об этом заявил депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко на прошедшей конференции педагогов Коркинского района. >>
Пятьсот челябинских организаций поучаствуют в «Параде первоклассников»

Пятьсот челябинских организаций поучаствуют в «Параде первоклассников» 28.08 09:35

Во время празднования Дня города в Челябинске пройдёт ежегодный «Парад первоклассников». После торжественного шествия школьники отправятся на специальные площадки, которые подготовят для них сразу пятьсот городских организаций – от промышленных предприятий до детских студий. >>
Уникальная возможность вписать свое имя в историю команды «Трактор»

Уникальная возможность вписать свое имя в историю команды «Трактор» 27.08 15:55

Абонементы на матчи ХК «Трактор» уже поступили в свободную продажу. До этого клуб держал бронь для владельцев прошлогодних абонементов. В течение трех недель болельщики могли выкупить свои любимые прошлогодние места. Теперь же действие брони закончилось, и все невыкупленные места поступили в свободную продажу. Напомним, что до начала хоккейного сезона 2019/2020 остается меньше недели, и уже 2 сентября состоится первый домашний матч черно-белых. "Трактор" сыграет с подмосковным "Витязем". >>

//Новости МирТесен

У челябинского марафона появился свой амбассадор

У челябинского марафона появился свой амбассадор 27.08 15:50

Амбассадором челябинского марафона стала победитель Ironostar Zavidovo - Наталья Бодрова. В “обычной жизни" Наталья - ювелирный дизайнер, геммолог и основатель ювелирного бренда «Wishing on a Star Jewely». >>
Алексей Текслер рассказал о том, где будет искать новые кадры

Алексей Текслер рассказал о том, где будет искать новые кадры 27.08 15:37

Глава Челябинской области Алексей Текслер рассказал в издании «Губерния» о том, какую кадровую политику он будет вести. >>
«Деловые линии» устроили в Челябинске несколько акций

«Деловые линии» устроили в Челябинске несколько акций 27.08 13:04

Сразу несколько акций устроила транспортная компания «Деловые линии». Они призваны дать возможность челябинцам сэкономить на доставке грузов в города Урала и России. >>

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Жилин: уйду в отставку, если жители проголосуют за это

Жилин: уйду в отставку, если жители проголосуют за это 27.08 12:33

Скандально известный глава Златоуста Вячеслав Жилин, отставки которого сегодня в категоричной форме потребовали жители города, готов уволиться, если горожане за это проголосуют. Чиновник попросил подтвердить претензии со стороны населения в виде конкретного действия: прийти на избирательные участки 8 сентября и выразить свое мнение в ходе открытого опроса. >>
Для озёрских школьников провели интерактивные занятия

Для озёрских школьников провели интерактивные занятия 27.08 11:21

Школьники Озёрска в рамках благотворительной программы «Росток» посетили Детскую творческую лабораторию. Для детей были проведены интерактивные занятия, призванные помочь развитию их творческих способностей, а также культурному и духовному росту. >>
Челябинским врачам больше не нужно стоять у подъездов пациентов

Челябинским врачам больше не нужно стоять у подъездов пациентов 27.08 10:57

Очередную новинку в рамках проекта «Умный город» разработали специалисты челябинской IT-компании «Интерсвязь». Они разработали и внедрили специальное мобильное приложение для врачей, работающих на вызовах к пациентам. Это приложение даёт свободный доступ в подъезд вызванным медикам. >>

//Новости СМИ2

В Троицке пройдет Фестиваль уличного кино

В Троицке пройдет Фестиваль уличного кино 26.08 14:26

25 августа на набережной у Свято-Троицкого собора состоится единственный в этом году конкурсный показ Всемирного Фестиваля уличного кино. Жители Троицка смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков. Мероприятие пройдет под открытым небом. Вход свободный. >>
Русская медная компания инвестирует в горную добычу 760 млн. долларов

Русская медная компания инвестирует в горную добычу 760 млн. долларов 26.08 12:43

В 2019 году РМК направит на горную добычу 760 млн. долларов инвестиций. При этом одним из крупнейших объектов для применения этих средств станет строительство Томинского горно-обогатительного комбината в Челябинской области. >>
Коркинские шахтёры отметили профессиональный праздник

Коркинские шахтёры отметили профессиональный праздник 26.08 12:04

В Коркино работников и ветеранов горнодобывающей отрасли с Днём шахтёра поздравил депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко. При этом он отметил, что труд горняков очень важен для Челябинской области. >>

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