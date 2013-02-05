Освобожден от должности начальник ГУ МЧС России по Челябинской области
5 февраля 2013, 09:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
//Общество
5 февраля 2013, 09:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
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