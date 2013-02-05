Николай Валуев сорвал голос, болея за российских хоккеистов

Бывший российский боксер-профессионал, выступавший в супертяжелой весовой категории, а ныне депутат государственной Думы Николай Валуев поделился с корреспондентом «АН-онлайн» своими впечатлениями от финального матча.

«У меня сегодня хриплый голос, потому что я его сорвал, болея за наших парней. В это воскресенье я был свидетелем того, как в Стокгольме сборная России после большого перерыва снова стала чемпионом мира, обыграв шведов. Когда я взял в руки Кубок, на котором выгравирована вся история побед, то испытал настоящую гордость за нашу страну. Он действительно бесценен и второго такого в мире нет», - резюмировал Николай Валуев.

И с грустью заметил, что в его родном Петербурге практически не осталось площадок, на которых можно было бы погонять клюшками мячик.

«Естественно главная трудность – это финансы. В бюджете города средств на постройку площадок не предусмотрено, найти частных инвесторов практически невозможно. Впрочем, и в Федеральном бюджете, пока разговора об этом не идет. Надеюсь, что после этой победы на хоккей с мячом обратят внимание, в том числе и президент нашей страны. Тогда ситуация может быть и сдвинется с мертвой точки», - надеется Николай Валуев.