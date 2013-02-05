В Кировской области группа депутатов выражает недоверие Белых

Созыв внеочередного заседания законодательного собрания Кировской области с целью инициирования вотума недоверия главе региона Никите Белых является «абсолютно местной инициативой».



Инициаторы постановки вопроса о вотуме недоверия утверждают, что это не связано с недавними обысками у губернатора (Белых проходит свидетелем по уголовным делам о растрате 25,5% акций Уржумского спиртоводочного завода и о хищении у СПС 100 млн руб. фирмой оппозиционера Алексея Навального «Аллект» ), а «назревал давно».

По словам депутата Заксобрания, члена партии "Единая Россия" Валерия Крепостнова, ситуация в Кировской области свидетельствует "о кризисе управления, непрофессионализме, неспособности губернатора организовать работу" органов исполнительной власти и принимать меры для развития региона, сообщает echo.msk.ru.



В свою очередь, источник «Ъ» в администрации президента сказал, что требование об отставке губернатора — «абсолютно местная инициатива». «Мы информированы о ней. Пока мы наблюдаем за ситуацией»,— отметил он.



