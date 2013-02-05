Дело СПС: на допросе ждут Немцова и Гайдар

В Москве сегодня продолжится серия допросов известных политиков по делу о хищении средств Союза правых сил. В Следственном комитете этим утром ждут Бориса Немцова и Марию Гайдар.

Гайдар, входившая в президиум политсовета партии, считает, что допрос будет связан именно с этим делом. Бывший руководитель партии "Союз правых сил" (СПС) Немцов воздерживается от комментариев.



Накануне допрашивали бывшего сопредседателя СПС Леонида Гозмана. Он утверждает, что никаких хищений не было. На прошлой неделе на допросе побывал и губернатор Кировской области Никита Белых, ранее возглавлявший СПС.

По версии следствия, в апреле 2007 года между партией «СПС» и компанией «Аллект», на тот момент возглавляемой Алексеем Навальным, был заключен договор на оказание рекламных услуг. В общей сложности партия перечислила компании около 100 миллионов рублей. В свою очередь «Аллект», как уже сообщало ведомство Александра Бастрыкина, переводил деньги на счета фирм, имевшие признаки однодневок.



