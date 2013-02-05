Новое руководство компании «Славянка», экс-глава которой обвиняется в хищении средств Минобороны, объявило тендер на покупку восьми японских внедорожников Toyota Highlander за 16,8 млн рублей, сообщают СМИ.



ОАО «Славянка» объявила сразу несколько конкурсов : нужны три Ford Focus, а также микроавтобус Ford Transit. Еще одна заявка - на покупку сразу восьми дорогих японских внедорожников Toyota Highlander. Компания готова потратить на джипы 16,8 млн рублей. Таким образом, стоимость каждой машины превышает 2 млн рублей.



Как следует из аукционной документации, «Славянку» интересуют авто исключительно в комплектации люкс. Джипы должны быть только черного цвета, с двигателем объемом 3,5 л и максимальной мощностью 273 л.с. Особое внимание уделено отделке салона и дополнительному оборудованию. Например, сиденья и обивка салона должны быть из черной кожи и иметь вставки под дерево.



Список дополнительного оборудования довольно обширен и состоит из 54 пунктов: от трехзонного климат-контроля, который позволяет создавать отдельную температуру для водителя и пассажиров спереди и на заднем сиденье, до интеллектуальной системы доступа в автомобиль и запуска двигателя Smart Entry & Push Start.



Особые требования заказчики предъявляют к безопасности. Автомобиль обязательно должен быть оснащен двумя фронтальными, коленной и двумя боковыми надувными подушками, а также двумя шторками безопасности.

В ОАО «Славянка» отказались пояснить, для кого и для чего закупаются дорогие внедорожники, пишут «Известия».

«Мы не обязаны отчитываться о своих закупках, - заявил один из сотрудников компании, отвечающий за электронные торги. - Эти автомобили нам нужны для работы».



Сообщение о торгах и документация за подписью гендира "Славянки" Олега Белавенцева были опубликованы на сайте торговой системы "Оборонторг" 23 января, сбор заявок закончится 12 февраля, а итоги будут подведены 15 февраля.



