Церковь не видит причин для введения ювенальной юстиции в России

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви в понедельник выразил позицию Церкви по реформе семейного права и проблемам ювенальной юстиции.

Архиерейский собор Русской православной церкви заявил о приоритетном праве родителей на воспитание детей «в соответствии со своими мировоззренческими, религиозными и нравственными убеждениями» и о недопустимости внедрения в России и других государствах канонической территории Московского патриархата системы ювенальной юстиции «в том виде, в каком она распространена в ряде зарубежных стран».

«Государство не имеет права на вмешательство в семейную жизнь, кроме случаев, когда существует доказанная опасность для жизни, здоровья и нравственного состояния ребенка и когда эту опасность нельзя устранить через помощь родителям и через методы убеждения», - говорится в документе, принятом Собором 4 февраля.

«Совершенно неприемлема существующая практика изъятия ребенка из семьи под предлогом «недостаточного уровня материального благосостояния». Отсутствие у родителей достаточных материальных средств должно быть основанием для оказания семье финансовой поддержки, прежде всего за счет средств государственных или муниципальных бюджетов, сообщается на сайте Московского Патриархата.

Недостаток средств у родителей не может рассматриваться в качестве условия применения органами опеки и попечительства мер, направленных на фактическое разрушение малообеспеченной семьи, в частности, путем изъятия детей у родителей. Такое изъятие базируется, как правило, на расплывчатых или необъективных критериях «низкого уровня развития ребенка», «ненадлежащего воспитания» или «психологического насилия». Поэтому акты национального законодательства должны содержать конкретные нормы, которые регламентировали бы применение крайней меры — изъятия ребенка из семьи, чтобы исключить свободную и, часто, субъективную интерпретацию закона», — заявил Архиерейский Собор.

«В законодательстве должна быть предусмотрена ответственность должностных лиц за необоснованное изъятие детей из семей, их удержание и за иные злоупотребления. Все составляющие системы защиты детей должны быть адаптированы к их национальной культуре и традициям. Недопустимыми видятся сбор, электронная обработка, хранение и несанкционированное распространение избыточных персональных данных, касающихся семейной жизни», — подчеркнули иерархи РПЦ. Архиерейский Собор отметил, что при этом следует всемерно поддерживать и укреплять традиционные семейные ценности.