Архиерейский собор: Патриарха будут выбирать тайным голосованием

Участники Архиерейского Собора Русской Православной Церкви утвердили процедуру избрания патриарха Московского и всея Руси, и будут избирать Предстоятеля тайным голосованием.

Архиерейский Собор утвердил действующую систему: Предстоятель Церкви избирается тайным голосованием на Поместном Соборе из числа кандидатов, представленных Архиерейским Собором, с правом дополнительного внесения кандидатов в ходе работы самого Поместного Собора.

Таким образом избирали патриархов в 1990 и 2009 годах, когда избирали Патриарха Алексия II и Патриарха Кирилла. До этого было и тайное, и открытое голосование, и даже жеребьевка (в 1918 году при избрании Патриарха Тихона).

Отметим, что проект документа о порядке избрания патриарха, вынесенный на рассмотрение проходящего 2-5 февраля в Москве Архиерейского Собора, предлагал четыре варианта процедуры.

Основные отличия предложений состояли в том, кто именно может выдвигать кандидатов и кто принимает окончательное решение по выборам предстоятеля - Поместный или Архиерейский Собор.