Путин: ЖКХ не кормушка для монополистов и сомнительных лавочек

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает налаживание работы, обновление жилищно-коммунального комплекса приоритетной задачей для региональных и муниципальных властей.

"Мы бубним, бубним все по поводу повышения качества, а мало что меняется", - сказал глава государства на совещании по улучшению качества предоставления услуг ЖКХ. Как сказал Путин, "необходимо активнее привлекать инвестиции в этот сектор для запуска ритмичного цикла ремонта и ввода в строй новых теплотрасс и водоканалов, энергетических сетей и котельных, для внедрения современных технологий, предоставления коммунальных услуг".

Путин также считает необходимым создать общественные организации, которые будут помогать власти контролировать выполнение организациями ЖКХ своих обязательств: "Комплекс ЖКХ служит людям, оказывает самые востребованные услуги и потому должен находиться под постоянным и полным гражданским контролем, нужно серьёзно повысить публичную открытость отрасли".