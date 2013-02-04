Бутылка грузинского вина будет стоить не менее 300 рублей

Бутылка грузинского вина в случае, если появится в России, будет стоить в магазинах не менее 300 рублей.

О том, что вино не будет дешевым, сообщил руководитель национального агентства вина Грузии Леван Давиташвили, передает РИА Новости.

Грузинская делегация в составе семи человек провела в понедельник в Москве переговоры с главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко. «Может быть, в конце весны грузинская продукция уже поступит на российский рынок», — заявил Давиташвили.

Онищенко заявил, что вернуться на российский рынок планируют до 60 грузинских компаний, производителей вин и минеральных вод.

В конце декабря прошлого года министр сельского хозяйства Грузии Давид Кирвалидзе рассказал, что грузинское вино «полностью готово вернуться на российский рынок, удовлетворив все его требования, как удовлетворяет требования США и Евросоюза». Он отметил, что российский рынок очень привлекателен.

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко также пообещал, что в Россию скоро вернутся грузинские вина и минеральная вода.

Напомним, Роспотребнадзор ввел запрет на поставки на российский рынок грузинских вин и минеральной воды «Боржоми» весной 2006 года. Это произошло после обострения грузино-российских отношений. Официальной причиной запрета было названо низкое качество грузинской продукции.