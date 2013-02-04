Брошенный жених получил 3,5 года тюрьмы за интимные фото в соцсетях

Брошенный жених получил 3,5 года тюрьмы за интимные фото бывшей невесты, размещенные в нескольких социальных сетях. 33-летний житель Москвы Михаил Балицкий не мог простить бросившую его девушку и решил отомстить ей.

Балицкий создал в нескольких социальных сетях странички от лица экс-невесты и загрузил в альбомы 300 её фотографий интимного характера. выложив в Интернет фото интимного характера. Девушка подала на бывшего жениха заявление в полицию. В итоге было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: "Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина", а также "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов", передает радио "Вести ФМ". Перовский районный суд Москвы приговорил его к 3,5 годам тюрьмы.

Сама девушка, спасаясь от позора, вынуждена была уехать за границу.

Правоохранительные органы напоминают: преступления, предусмотренные статьей 137 УК РФ, караются крупным штрафом – до 200 тысяч рублей. С нарушителя также могут взыскать штраф в размере заработной платы или иного дохода за период до восемнадцати месяцев. Преступника также могут наказать исправительными работами – от 120 часов до года. Ему может даже грозить арест на срок до четырех месяцев.