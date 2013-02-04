Национальную валюту Латвии после перехода на евро ждет утилизация

С бумажными банкнотами, которых должно набраться на сумму порядка миллиарда латов, специальное оборудование должно «расправиться» за несколько дней. В банке есть специальные аппараты, которые автоматически измельчают негодные купюры. Им и предстоит переработать бумажные деньги. Измельченная бумажная масса в пакетах поступит на полигон по сбору отходов.

Металлические деньги (1- и 2-х латовики, а также сантимы) будут переплавлены в металл на монетных дворах. Предполагается, что наберется 1100 тонн металлических монет.

Часть латов отправится в музеи, осядет в частных коллекциях. Юбилейные и памятные латы перестанут быть платежным средством, оставшись предметами нумизматики.

Как сообщали «АН-онлайн», Латвия планирует перейти на евро с 1 января 2014 года. «Пока мы свои планы не изменили. Думаем, что 1 января 2014 года будем покупать шампанское за евро», - сказал представитель Банка Латвии Янис Мотиванс.

Жители Латвии смогут обменять латы на евро по официальному курсу и без комиссионных в кредитных учреждениях страны в течение полугода. Банк Латвии будет менять латы бессрочно и без ограничений по количеству.