СКР заявил о «возможной угрозе жизни» Сметановой

Правоохранители обеспечат госзащиту фигурантке дела «Оборонсервиса» Екатерине Сметановой, отпущенной в понедельник из СИЗО под подписку о невыезде. Об этом сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

По данным СКР, ввиду возможной угрозы жизни и здоровью Сметановой одновременно с изменением меры пресечения в отношении нее применены меры государственной защиты.

Дело Сметановой стало одним из эпизодов вокруг дела по «Оборонсервису». В настоящее время в одно производство объединены десять уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников Минобороны РФ о незаконной реализации холдингом «Оборонсервис» крупных объектов недвижимости военного ведомства. По предварительным оценкам, ущерб от сделок с недвижимостью составляет около 4 миллиардов рублей.

Из-за скандала, получившего широкий общественный резонанс, поста министра обороны лишился Анатолий Сердюков. Он проходит в качестве свидетеля по делу о хищениях в «Оборонсервисе».