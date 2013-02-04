Игроки и менеджеры «Донбасса» открестились от черной икры

Руководство донецкого хоккейного клуба «Донбасс» выступило с официальным заявлением. В нем сказано, что ни менеджеры, ни тем более хоккеисты не причастны к попытке вывезти из Хабаровска партию осетровой икры.

В заявлении руководства хоккейной команды сообщается, что к ним изъятая икра не имеет отношения. Мужчина якобы был сотрудником некой российской компании, которая сопровождала спортсменов и тренеров в поездке по России. То есть обеспечивала логистику, ведь команда передвигалась в основном чартерными рейсами. При этом название компании в документе не указано. О реакции дальневосточных транспортных полицейских, которые и задержали любителя икры, пока ничего не сообщается.

В конце января «АН-онлайн» сообщали, что 30 января в ходе досмотра перед вылетом в Новосибирск хабаровские силовики обнаружили в багаже у мужчины 1987 года рождения. Среди его личных вещей оказались 5 пластиковых полукилограммовых контейнеров с черной икрой, всего более трех килограммов. Задержанный пояснил оперативникам, что приобрел продукт в рыбном павильоне Центрального продовольственного рынка Хабаровска у неизвестной женщины. В этот день команда «Донбасс» провела матч в рамках чемпионата КХЛ против хабаровского «Амура».