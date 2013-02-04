Россия запрещает ввоз охлажденного мяса из США и Германии с 4 февраля

Россельхознадзор запретил с 4 февраля ввоз в Россию охлажденного мяса из США и Германии. Ограничения поставок мяса американских производителей связаны с тем, что США не представили информацию о мерах по предотвращению ввоза в Россию продукции, произведенной с использованием рактопамина.

Не получена также информация о том, что при производстве готовой мясной продукции, отгружаемой в Россию, используется сырье с предприятий, которые имеют право на поставки продукции в Таможенный союз и Россию. Оно также должно быть без рактопамина.

Рактопамин — стимулятор роста мышечной ткани, используемый при выращивании свиней и крупного рогатого скота. Препарат применяется в виде пищевой добавки в 25 странах, в том числе в США, Мексике и Бразилии, и запрещен в 120 странах, в том числе в Евросоюзе, Китае и России.

С 11 февраля по этой причине будет также запрещен ввоз из США замороженного мяса и мясной продукции, пишут «Ведомости».

Запрет на поставки из Германии охлажденного мяса птицы, говядины и свинины связан с распространением в этой стране вируса Шмалленберг.

Напомним, порядок проверки партий американского мяса Россельхознадзор изменил еще в декабре прошлого года.

Поставки из США приостанавливаются до урегулирования ситуации.