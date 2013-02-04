Ветеранов Астрахани поздравили с юбилеем Сталинградской битвы, ровно 70 лет назад в нашей стране завершилась судьбоносное сражение, которое в корне изменило ход Великой Отечественной войны.

200 дней советские солдаты обороняли Сталинград, сотни тысяч военных и народных ополченцев , защищая Родину, оставили свои жизни на подступах к Волге .

В честь юбилея победы в Сталинградской битве все астраханские ветераны, которые в ней участвовали, получил поздравления, слова благодарности от мэра Астрахани Михаила Столярова. от первых лиц города и подарки от астраханской мэрии.

Ветеран Григорий Андреев - полковник в отставке, удостоен орденов Отечественной войны I и II степеней, двух орденов Красной звезды, медалей «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и многих других регалий, участвовал не только в Сталинградской битве. За время Великой Отечественной войны ему пришлось сражаться в самых горячих местах – Москва, Ржев, Калинин, Украина, Молдавия, Балканы, Австрия – всего в боях на фронте он провел более 1000 дней. Мэр Астрахани Михаил Столяров пришел в гости к ветерану, чтобы поздравить Григория Андреевича с юбилеем Сталинградской битвы. «Спасибо вам за смелость и преданность Родине, за то, что вы, рискуя своей жизнью, подарили нам спокойное и счастливое будущее. Ваш подвиг навсегда останется в нашей памяти и в памяти наших детей», - обратился к ветерану Михаил Столяров.

В этом году Андрею Григорьевичу исполнится 94 года, но и сейчас он в строю. Он ведет общественную деятельность, постоянно встречается со школьниками и молодежью, рассказывает о своей жизни и Великой Отечественной Войне. «На войне и в течение всей жизни меня оберегали два ангела-хранителя – это мама и жена. Только благодаря их любви и терпению, я выжил на войне, живу и сейчас. И моя Анечка до сих пор со мной», - рассказал ветеран.