Авиакомпания Red Wings окажет обещанную поддержку в полном объеме

Авиакомпания Red Wings опровергла ранее опубликованную в СМИ информацию о прекращении выплат компенсаций пострадавшим членам экипажа самолета Ту-204, который 29 декабря разбился рядом с Киевским шоссе при попытке зайти на посадку в аэропорту Внуково.

Накануне, родственница старшего бортпроводника Алексея Зосимова, который в настоящий момент находится в ГКБ №1 имени Н.И.Пирогова, рассказала "Газете.ру", что он получил только 100 тыс. рублей из обещанного авиаперевозчиком 1 млн. рублей.

"Оплата дальнейшего лечения производится на основании договоров с медицинскими учреждениями, где проходят или планируют проходить дальнейшее лечение пострадавшие. В случае с Алексеем Зосимовым, реабилитационный центр на Иваньковском шоссе до сих пор не представил предварительного договора на реабилитацию Алексея, несмотря на все переговоры представителей компании с данным медицинским учреждением, что послужило бы официальным поводом для оплаты дальнейшего лечения". - говорится в сообщении на официальном сайте Red Wings.

В компании также заявили, что выплаченные 100 тыс. рублей пострадавшим являются частью поэтапного порядка выплат компенсаций, который был установлен по согласованию с родственниками и самими постраадвшими.