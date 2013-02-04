Гозман уверен, что существует политический заказ на арест Навального

На арест оппозиционера Алексея Навального существует политический заказ. Так считает экс-сопредседатель «Союз Правых Сил» (СПС) Леонид Гозман.

Гозмана в понедельник допрашивал следователь СКР. Он уверен, что существует политический заказ на арест Навального, поэтому, скорее всего, его ждет тюремный срок, заявил он в интервью ИА "Росбалт" после допроса.

По словам Гозмана, его слова, что дело носит политический характер, следователь занес в протокол.

Оппозиционер также сообщил представителю Следственного комитета России, что сам не имел отношения к заключению контракта с фирмой Алексея Навального и у СПС не было и нет претензий к Навальному.

По словам Гозмана, он отказался говорить со следователем на любые темы, которые не касаются "дела СПС".

Гозман подчеркнул, что в случае суда над Навальным готов выступать на процессе в качестве свидетеля.

На сайте СКОР сообщается: "Главным следственным управлением СК России в рамках уголовного дела о хищении денежных средств партии «Союз Правых Сил» (ч.4 ст.159 УК РФ) в качестве свидетеля допрошен президент Общероссийского общественного движения «Союз Правых Сил» Леонид Гозман.

Как ранее сообщалось, в апреле 2007 года между политической партией «Союз Правых Сил» и компанией «Аллект» был заключен договор на оказание рекламных услуг. В общей сложности от политической партии на расчетный счет компании «Аллект» по договору поступило около 100 миллионов рублей. Как полагает следствие, возглавляемая А. Навальным компания «Аллект» перечисляла полученные денежные средства на счета фирм, большая часть из которых имела признаки лжепредприятий или так называемых фирм-однодневок. При этом документы, подтверждающие выполнение условий договора, отсутствовали.

Ранее в рамках этого уголовного дела в качестве свидетеля был допрошен губернатор Кировской области Никита Белых. 5 февраля вызван на допрос сопредседатель политической партии «Республиканская партия России – Партия народной свободы», член бюро федерального политического совета объединенного демократического движения «Солидарность» Борис Немцов, который в 2008 году входил в состав руководства политической партии «Союз Правых Сил».

Расследование уголовного дела продолжается.