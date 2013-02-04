Фигурантку дела по «Оборонсервису» Сметанову отпустили из СИЗО

Фигурантке дела по «Оборонсервису» Екатерине Сметановой, ранее занимавшей должность генерального директора «Центра правовой поддержки «Эксперт», в понедельник изменена мера пресечения на подписку о невыезде. Сметанову отпустили из СИЗО.

Принимая во внимание изложенное и учитывая, что Сметанова не намерена скрываться, а также иным путем препятствовать производству по уголовному делу, имеет постоянное место жительства и обязуется в назначенный срок прибывать по вызову следователя, состояние ее здоровья, наличие на иждивении детей 11 и 12 лет, следователь Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации вынес постановление, которым изменил ей меру пресечения на более мягкую – подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщается на сайте СКР.

Ввиду возможной угрозы жизни и здоровью Сметановой, одновременно с изменением меры пресечения ей установили охрану.

Напомним, что в ходе расследования данного преступления Сметанова была задержана в числе первых лиц. На следующий день Хамовнический районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Ей предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).