Полозов о докладе Агоры: «Это зачистка политического поля в Рунете»

Столичный адвокат Николай Полозов сообщил «АН-онлайн», что в России чисто умозрительно происходит ужесточение правил в сфере интернета.

Юрист отметил, что доклад Ассоциации АГОРА «Россия как глобальная угроза свободному Интернету» он не читал, однако в последнее время заметил в сфере Рунета появление ограничений. «Это видно и по принимаемым законам, и по действиям различных так называемых «прокремлевских» организаций по очистке интернета, и так далее», - подчеркнул адвокат.

Н. Полозов считает, что такое ужесточение правил является аналогом китайской модели. В Китае, напоминает он, есть добровольцы, которые чистят Сеть не только от того, от чего ее нужно очищать, но, в том числе, борются таким образом с политическими противниками. «Такая тенденция есть. Насколько это все далеко зашло, мне судить сложно. Однако разумные ограничения – очищение интернета от детской порнографии, пропаганды и распространения наркотиков, насилия и тому подобного – безусловно, нужны», - говорит адвокат. По мнению Н. Полозова, когда интернет является «ареной для политических боев», происходит «зачистка политического поля», это противоречит самой идее свободного интернета.

Ранее «АН-онлайн» писали, что правозащитники Ассоциации АГОРА представили ежегодный доклад «Россия как глобальная угроза свободному Интернету». По их данным, Рунет впервые стал для государства основным источником угрозы его благополучию и стабильности.