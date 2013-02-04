Составлен фоторобот похитителя ребенка в Набережных Челнах

В Татарстане полицейские составили фоторобот предполагаемого похитителя восьмилетней Василисы Голицыной в Набережных Челнах. В республиканском МВД пояснили, что изображение сделано по описаниям людей, которые видели пропавшую девочку накануне ее исчезновения 2 февраля.

Предположительно, мужчине примерно 35 лет, высокий — 180-185 сантиметров, среднего телосложения, возможно, зовут Фарид. Передвигается предположительно на автомобиле "Шевроле Нива" темного цвета.

"АН" сообщали, что в Набережных Челнах в субботу 2 февраля пропала девочка. В полицию обратились родители ребенка, сообщив, что их восьмилетняя дочь Василиса Галицына не вернулась из школы домой.

Приметы Василисы Галицыной: рост 120 см, телосложение среднее, волосы светлые, глаза карие. Была одета в голубую куртку (с капюшоном без меха), шапка розового цвета с помпоном, черные гамаши, черные сапоги, розовый портфель с черной окантовкой. В портфеле учебники и телефон.

Обладающих информацией о возможном местонахождении Василисы просьба звонить по телефону +7 - 960 - 082 - 66 - 09, либо в полицию по телефону 02.