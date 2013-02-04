Госдума запретит алкоголь из Duty Free на борту самолетов

Госдума в ближайшее время намерена запретить алкогольные напитки из duty free на борту самолета.

Депутаты нижней палаты парламента планируют разработать законопроект до конца весенней сессии Госдумы.

Документ предстоит согласовать с Минфином, Минэкономразвития, Минтрансом и с другими ведомствами. Российские туроператоры поддержали запрет «беспошлинного» алкоголя на борту самолетов.

Напомним, только за последние три неделе призошло три инцидента, когда пьяные туристы дебоширили на борту авиалайнера во время полета, угрожая жизни других пассажиров.

В минувшее воскресенье в Белгороде был задержан житель Курска, устроивший дебош в состоянии алкогольного опьянения на борту Боинга, возвращающегося из Таиланда в Россию.

Ранее в начале февраля пьяный мужчина устроил дебош на борту самолета Airbus А-330, выполнявшего рейс из Москвы в Таиланд на остров Пхукет. Экипаж самолета авиакомпании "Аэрофлот", вылетевшего из столичного аэропорта "Шереметьево", из-за хулигана вынужден был примерно в середине полета попросить посадку в Ташкенте.

"АН" сообщали о буйном поведении саратовского бизнесмена Сергея Кабалова на борту самолета по пути в Египет.