Минприроды назвало самые грязные города России

Министерство природных ресурсов и экологии РФ назвало самые грязные города России. В черный список вошли Москва, Красноярск, Иркутск, Чита, Новокузнецк, Магнитогорск, Нижний Тагил, Иваново, Братск, Волжский, Норильск и Южно-Сахалинск.

Минприроды опубликовало государственный доклад "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2011г.", определив города с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы.

В список включены несколько небольших населенных пунктов, в том числе Ясная Поляна. Но в России поселков с таким названием несколько, в Минприроды не уточнили, о каком конкретно идет речь.

По данным ведомства, основные вещества, загрязняющие воздух городов - формальдегид, бензопирен, этилбензол, а также взвешенные вещества.

В городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха проживают 55,1 млн. человек, что составляет 53% городского населения России. Приоритетный список включает 27 городов с общим числом жителей 16,3 млн. человек (в 2010г. - 36 городов, в 2009г. - 34).