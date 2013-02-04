//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Минприроды назвало самые грязные города России

4 февраля 2013, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

Минприроды назвало самые грязные города России

Министерство природных ресурсов и экологии РФ назвало самые грязные города России. В черный список вошли Москва, Красноярск, Иркутск, Чита, Новокузнецк, Магнитогорск, Нижний Тагил, Иваново, Братск, Волжский, Норильск и Южно-Сахалинск.

Минприроды опубликовало государственный доклад "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2011г.", определив города с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы.

В список включены несколько небольших населенных пунктов, в том числе Ясная Поляна. Но в России поселков с таким названием несколько, в Минприроды не уточнили, о каком конкретно идет речь.

По данным ведомства, основные вещества, загрязняющие воздух городов - формальдегид, бензопирен, этилбензол, а также взвешенные вещества.

В городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха проживают 55,1 млн. человек, что составляет 53% городского населения России. Приоритетный список включает 27 городов с общим числом жителей 16,3 млн. человек (в 2010г. - 36 городов, в 2009г. - 34).

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

//новости партнеров

//Новости МирТесен

//Происшествия

Выпускница медвуза украла у преподователя более 200 тыс. руб. и убила

Выпускница медвуза украла у преподователя более 200 тыс. руб. и убила

В Кузбассе осудили выпускницу Кемеровского медицинского университета за убийство 82-летнего преподавателя из-за корыстных побуждений. Отмечается, что суд проворил девушку к 10,5 годам лишения свободы.

//В мире

В посольстве РФ осудили заявление Джонсона о действиях СССР во Второй мировой войне

В посольстве РФ осудили заявление Джонсона о действиях СССР во Второй мировой войне

Посольство России в Лондоне отреагировало на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что во Вторую мировую войну Польша оказалась "между фашистским молотом и коммунистической наковальней".

//Общество

Украинский эксперт устроил скандал на российском канале

Украинский эксперт устроил скандал на российском канале

Ведущий программы "Кто против?" Сергей Михеев выгнал украинского политолога Вячеслава Ковтуна из студии за некорректное поведение. Конфликт произошел в ходе обсуждения поставок немецкого оружия на Украину.

//Политика

Лукашенко пожаловался на Зеленского - тот его "опередил"

Лукашенко пожаловался на Зеленского - тот его "опередил"

Президент Белоруссии заявил, что вынужден отказаться от идеи добираться на работу на велосипеде из-за того, что Зеленский его с этим уже опередил. Это произошло на встрече политика с школьниками.

//В мире

В Латвии сегодня стартуют учения дислоцированного в Эстонии батальона НАТО

В Латвии сегодня стартуют учения дислоцированного в Эстонии батальона НАТО

Во вторник, 3 сентября, военные Великобритании и Франции из дислоцированного в Эстонии батальона НАТО начинают учения, получившие название Furious Hawk. Учебные маневры пройдут полигоне Адажи в Латвии.

//Новости СМИ2

//Происшествия

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 5,5 километра

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 5,5 километра

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 5,5 км над уровнем моря. Соответствующую информацию предоставили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

//Туризм

Индия снизила стоимость электронных виз для граждан РФ

Индия снизила стоимость электронных виз для граждан РФ

Правительство Индии снизило стоимость туристической визы. Российские туроператоры считают, что это благоприятно отразится на турпотоке в эту страну, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

//Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая раскрыла секрет молодости

Юлия Высоцкая раскрыла секрет молодости

Известная российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая объяснила, как сохранить молодость и красоту после 40 лет. Сама знаменитость регулярно делится различными beauty-рецептами и не стесняется показывать фото без макияжа.

//Культура

"Дурновкусие", - Лоза сравнил шутки про песни "Третье сентября" и "Плот"

"Дурновкусие", - Лоза сравнил шутки про песни "Третье сентября" и "Плот"

Известный российский музыкант и композитор Юрий Лоза высказался о "новых" шутках в честь песни Михаила Шуфутинского "Третье сентября". По его словам, придумать что-то стоящее стало сложно, а "осмеять можно что угодно".

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//В мире

В Тихом океане набирает силу ураган "Жульет"

В Тихом океане набирает силу ураган "Жульет"

В Тихом океане стремительно набирает силу ураган "Жульет". Соответствующую информацию утром во вторник, 3 сентября, предоставили специалисты Национального центра по наблюдению за ураганами США.

//Политика

Путин заключил бессрочный Договор о дружбе с Монголией

Путин заключил бессрочный Договор о дружбе с Монголией

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Монголии Халтмаагийн Баттулга подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

//Здоровье

Высокий интеллект оказался вредным для здоровья

Высокий интеллект оказался вредным для здоровья

Быть слишком умным оказалось вредным для здоровья. Таковы результаты исследований ученых университета Сиэтла и Тихого океана.

//Здоровье

Сигналы человеческого организма о приближении инсульта мозга назвали специалисты

Сигналы человеческого организма о приближении инсульта мозга назвали специалисты

Специалисты в области медицины перечислили симптомы, которые свидетельствуют о приближении инсульта головного мозга. Данной теме посвящена публикация, которая появилась некоторое время назад в блогосфере.

//Шоу-бизнес

Видео: Алла Пугачева "пожаловалась" на возраст и болячки

Видео: Алла Пугачева "пожаловалась" на возраст и болячки

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в одном из своих интервью решила ответить тем, кто считает, что ей пора отправиться на покой и уже стоит покинуть отечественный шоу-бизнес.

//Общество

В S7 сообщили об отказе Минпромторга от выпуска самолетов SSJ

В S7 сообщили об отказе Минпромторга от выпуска самолетов SSJ

Председатель совета директоров и совладелец S7 Group Владислав Филев сообщил, что Минпромторг решил отказаться от выпуска самолетов Sukhoi SuperJet. По его словам, авиалайнер перестал пользоваться спросом.

//Культура

МХАТовское неюбилейное

МХАТовское неюбилейное

Первого сентября старейшему академическому театру МХАТ имени Горького исполнилось 121 год. Отметили эту историческую дату в театре особенно и не тривиально!

//Шоу-бизнес

Жена футболиста Дмитрия Тарасова объявила о второй беременности

Жена футболиста Дмитрия Тарасова объявила о второй беременности

Супруга российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия утром во вторник, 3 сентября, объявила о второй беременности. Пара после рождения дочери Миланы заявляла, что мечтает о погодках.

//В мире

Американский эксперт допустил скорое начало Третьей мировой войны из-за России

Американский эксперт допустил скорое начало Третьей мировой войны из-за России

В скором времени на Земле может разгореться Третья мировая война. Такой вариант в разговоре с представителями прессы допустил Юрий Фельштинский, американский историк российского происхождения.

//Происшествия

При пожаре в жилом доме в Сочи погиб мужчина

При пожаре в жилом доме в Сочи погиб мужчина

В ночь на вторник, 3 сентября, при пожаре в многоквартирном доме в Сочи погиб мужчина. Соответствующую информацию ранее предоставили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

//Происшествия

Дорожный конфликт со стрельбой произошел на МКАД

Дорожный конфликт со стрельбой произошел на МКАД

Утром во вторник, 3 сентября, на 8-м километре Московской кольцевой автодороги произошел дорожный конфликт со стрельбой. Об этом ранее сегодня журналистам сообщил представитель ГУ МВД по столице.

//Шоу-бизнес

Похудевшего на 100 кг Семчева с трудом узнали коллеги

Похудевшего на 100 кг Семчева с трудом узнали коллеги

Коллеги по труппе МХТ имени Чехова не узнали актера Александра Семчева, который пришел в здание театра после летнего отпуска. Артист смог за последнее время похудеть больше, чем на 100 килограммов.

//В мире

КНДР могла разработать три новых типа ракет, заявили в Японии

КНДР могла разработать три новых типа ракет, заявили в Японии

Министр обороны Японии Такэси Ивая заявил, что Северная Корея в этом году может завершить разработку сразу трех новых типов баллистических ракет малой дальности. По его мнению, к такому результату должны были привести военные испытания КНДР.

//В мире

Ураган "Дориан" ослабел до третьей категории из пяти

Ураган "Дориан" ослабел до третьей категории из пяти

Ураган "Дориан", который приближается к побережью Соединенных Штатов Америки, ослабел до третьей категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. Данную информацию предоставили метеорологи.

//В мире

В американской школе запретили Гарри Потера из-за "настоящих заклинаний"

В американской школе запретили Гарри Потера из-за "настоящих заклинаний"

Руководство католической начальной школы в штате Теннесси запретило книги о Гарри Потере. В саге были выявлены «настоящие проклятия и заклинания, с помощью которых можно вызвать злых духов».

//В мире

В Индии крестьяне требуют убить тигра, съевшего ноги сельчанина

В Индии крестьяне требуют убить тигра, съевшего ноги сельчанина

В индийском штате Карнатака тигр напал на перегонщика волов и утащил его в лес. Позднее мужчина был найден мертвым.

//Общество

Глава Татарстана перевернул календарь в честь песни Шуфутинского

Глава Татарстана перевернул календарь в честь песни Шуфутинского

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов опубликовал в социальных сетях запись, в которой содержится намек на строчку «и снова третье сентября». Фанаты политика уже оценили его юмор.

//В мире

В Народной милиции ДНР раскрыли причину увеличения ударов ВСУ по Донбассу

В Народной милиции ДНР раскрыли причину увеличения ударов ВСУ по Донбассу

В Народной милиции ДНР рассказали, с чем связана активизация Вооруженных сил Украины в Донбассе. По данному вопросу высказался Дмитрий Астрахань, спикер оборонного ведомства непризнанной республики.

//Новости партнеров

//Политика

Стала известна новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной

Стала известна новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной

Россия и Украина при обмене заключенными могут использовать новую схему работы с уголовными делами. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

//Авто

В Хабаровском крае появится сеть быстрых заправок для электроавто

В Хабаровском крае появится сеть быстрых заправок для электроавто

В Хабаровском крае ожидается открытие сети быстрых зарядных станций для электромобилей. Первый пилотный проект уже запущен в Приморье.

//Шоу-бизнес

Лариса Долина рассказала о больших успехах дочери Юлии Началовой

Лариса Долина рассказала о больших успехах дочери Юлии Началовой

Крестная дочери Юлии Началовой Лариса Долина рассказала об успехах 12-летней Веры Алдониной. По словам известной российской артистки, девочка везде успевает, у нее все прекрасно получается.

//Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о принципах правильного питания для школьников

В Роспотребнадзоре рассказали о принципах правильного питания для школьников

В Роспотребнадзоре во вторник, 3 сентября, рассказали, как родителям следует организовать питание школьников. По словам специалистов, существует целый ряд правил, которые следует соблюдать.

//Происшествия

На Урале гаишника осудили за оформление ненастоящих ДТП

На Урале гаишника осудили за оформление ненастоящих ДТП

В Свердловской области осудили бывшего инспектора ГИБДД за оформление "липовых" ДТП . Согласно источнику в правоохранительных органах, 36-летний мужчина по просьбе товарища регистрировал аварии, которых на самом деле не было.

//Интервью

Евродепутат Татьяна Жданок: Авторам школьной реформы в Латвии пора вспомнить пословицу: «Не рой другому яму – сам в нее попадешь»

Евродепутат Татьяна Жданок: Авторам школьной реформы в Латвии пора вспомнить пословицу: «Не рой другому яму – сам в нее попадешь»

Отгремел первый звонок. Школьники Латвии сели за парты. Что их ждет? С нового учебного года преподавание будет на государственном языке! К этому правительство долго готовило родителей, учеников и учителей. Русский язык в школах звучать практически не будет. Но есть и еще проблема.

//Новости СМИ2

//В мире

Самолет из Челябинска не смог долететь до Антальи из-за плохого самочувствия пассажирки

Самолет из Челябинска не смог долететь до Антальи из-за плохого самочувствия пассажирки

Пассажирский самолет, вылетевший из Челябинска в Анталью, был вынужден совершить посадку в Международном аэропорту Краснодара. Известно, что речь идет о воздушном судне авиакомпании Red Wings.

//Культура

Розенбаум рассказал о своем самочувствии

Розенбаум рассказал о своем самочувствии

Известный певец и Народный артист России Александр Розенбаум отреагировал на сообщение о своей экстренной госпитализации и нахождении в реанимации в тяжёлом состоянии. Музыкант объяснил, как на самом деле он себя чувствует.

//Культура

"И снова третье сентября": автор популярной песни рассказал о ее создании

"И снова третье сентября": автор популярной песни рассказал о ее создании

Композитор и певец Игорь Николаев, который много лет назад написал песню "Третье сентября" для Михаила Шуфутинского, объяснил, что означает эта дата. Фраза из композиции стала базой для множества мемов.

//Происшествия

В Кузбассе суд приостановил работу детсада из-за радиации

В Кузбассе суд приостановил работу детсада из-за радиации

Стало известно, что в Кемеровской области Мариинский городской суд приостановил работу детского сада в связи с повышенным содержанием в воздухе газа радона в некоторых помещениях.

//В мире

В Китае было совершено нападение на начальную школу, много пострадавших

В Китае было совершено нападение на начальную школу, много пострадавших

Утром во вторник, 3 сентября, стало известно, что на начальную школу китайского города Эньши было совершено нападение. Согласно последней информации источников, пострадали не менее десяти детей.

//Общество

Стало известно, сколько российских женщин работают

Стало известно, сколько российских женщин работают

Росстат провел подсчеты и выяснил, сколько российских женщин работают. Согласно последней информации, в РФ представительницы прекрасного пола часто сфокусированы на детях и семье в целом, а не на работе.

//Новости МирТесен

//В мире

Украинский экс-министр рассказал о потерях Киева из-за блокады Крыма

Украинский экс-министр рассказал о потерях Киева из-за блокады Крыма

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в минувший понедельник, 2 сентября, в разговоре с журналистами рассказал, какие потери ежегодно несет украинская экономика из-за блокады Крыма.

//В мире

В Италии установили памятник Железному человеку из комиксов

В Италии установили памятник Железному человеку из комиксов

Итальянский скульптор Даниэль Бассо представил памятник Железному человеку, известному персонажу комиксов и герою голливудских фильмов. Работа установлена в городе Форте-деи-Марме.

//Спорт

Алина Загитова пошла в 11 класс, Евгения Медведева - студентка 4 курса

Алина Загитова пошла в 11 класс, Евгения Медведева - студентка 4 курса

Знаменитые фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова начали учебу. Олимпийская чемпионка Алина Загитова пошла в 11 класс. Евгения Медведева - студентка четвертого курса.

//Политика

В Совфеде заявили, что прощать хамство Польше нельзя

В Совфеде заявили, что прощать хамство Польше нельзя

В Совете федерации РФ призвали не прощать Польше ее хамство. С соответствующим заявлением выступил сенатор Андрей Климов, передает в понедельник интернет-версия газеты "Взгляд".

//Общество

В Турции бывший президент Крыма из-за инсульта был введен в искусственную кому

В Турции бывший президент Крыма из-за инсульта был введен в искусственную кому

Бывший президент Крыма Юрий Мешков во время отдыха в Турции перенес инсульт. Врачи ввели его в искусственную кому. Дочь Мешкова Марианна сообщила: "Разбудили". Моргает. Не говорит и не шевелится. Жив".

//Армия

В Турции назвали условие покупки у РФ дополнительных С-400

В Турции назвали условие покупки у РФ дополнительных С-400

Турция готова приобрести дополнительные С-400 у Российской Федерации при одном условии. Об этом в понедельник заявил глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

//Общество

Четырехлетняя девочка потерялась в электричке в Беларуси, через 20 лет ее нашли в России

Четырехлетняя девочка потерялась в электричке в Беларуси, через 20 лет ее нашли в России

МВД Беларуси рассказало историю о найденной девочке, которая потерялась в электричке Минск – Осиповичи 1 октября 1999 года. Юлии тогда было 4 года. Найти своих родных Юлии Гориной помог ее молодой человек.

//Здоровье

Медики предупредили об опасности наращивания ресниц

Медики предупредили об опасности наращивания ресниц

Крайне популярная женская процедура наращивания ресниц оказалась чреватой последствиями и опасной для женского здоровья. Об этом в понедельник сообщает британский таблоид The Sun.

//Общество

Вассерман признался, что данный в молодости обет раньше соблюдать было «тяжеловато», а в нынешнем возрасте легко

Вассерман признался, что данный в молодости обет раньше соблюдать было «тяжеловато», а в нынешнем возрасте легко

Политический консультант, телеведущий Анатолий Вассерман откровенно признался, что данное в юности обещание приятелю отказаться от секса на всю жизнь раньше было выполнять тяжело, а сейчас - легко.

//Криминал

Экс-полицейскому грозит 15 лет тюрьмы за убийство студента

Экс-полицейскому грозит 15 лет тюрьмы за убийство студента

Следствие предъявило новое обвинение бывшему брянскому полицейскому после смерти избитого им студента: теперь экс-правоохранителю грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает СУСК РФ по региону.

//Общество

Медики в Турции признали изъятие органов у скончавшейся 16-летней девушки-россиянки

Медики в Турции признали изъятие органов у скончавшейся 16-летней девушки-россиянки

Медики в Турции признали изъятие органов у скончавшейся 16-летней девушки-россиянки. Отец Софьи Ланшаковой ранее забил тревогу и сообщил, что у девушки, которая умерла в больнице в Турции, изъяли органы.

//Непознанное

Обнародован гороскоп ученика Павла Глобы для главных счастливчиков сентября

Обнародован гороскоп ученика Павла Глобы для главных счастливчиков сентября

Астролог Влад Росс назвал главных счастливчиков сентября. Это люди, рожденные под знаками Овна, Рака, Весов и Козерога, говорится в материале, опубликованном в отечественном интернет-сегменте.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Украинский экс-министр рассказал о потерях Киева из-за блокады Крыма
2

Названы вероятные признаки подготовки «синхронного удара» Украины и Грузии по РФ
3

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
4

Медики предупредили об опасности наращивания ресниц
5

Супруги актеры Анна Легчилова и Игорь Бочкин стали показывать фото своего маленького сына

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры