Саранские прокуроры добиваются сноса ветхого жилья

Прокуратура Ленинского района Саранска обратилась в суд с иском в защиту интересов жителей дома №1 по улице Восточная. Защита интересов жильцов заключается в том, что прокуратура просит суд признать дом, где они обитают, непригодным для жилья.

Поселок ТЭЦ-2 столицы Мордовии расположен в промышленной зоне города в северной его части. Изначально он формировался как временный жилой район для работников вновь возводимых промышленных предприятий, в первую очередь – энергетической сферы. Значительная часть жилых построек здесь появилась 50-60 лет назад и в основном это дома барачного типа. Большинство из них никогда капитально не ремонтировались, коммуникации прогнили и находятся в аварийном состоянии. О состоянии жилья здесь говорит хотя бы тот факт, что в конце весны минувшего года порыв ветра разрушил стену одного из домов.

Район ТЭЦ-2 считается «пролетарским», в основном здесь живут люди с низким достатком и поменять место регистрации, купив жилье в другом, более благоустроенном районе города у них нет никакой возможности. Единственный вариант – признание их жилищ ветхими и предназначенными к сносу, в таком случае власти обязаны расселить людей и предоставить им новые квартиры за муниципальный счет. Именно на это и рассчитывали жители дома № 1 по ул. Восточная, однако городская администрация отказалась признать их дом непригодным для постоянного проживания. В итоге горожане обратились в прокуратуру

Проведенная прокуратурой Ленинского района Саранска проверка показала, что дом находится в критическом состоянии. Городские власти фактически проигнорировали результаты проведенного ранее технического обследования строительных конструкций жилого дома, которое выявило многочисленные дефекты и отклонения. По этому документу, состояние его основных несущих конструкций, большинства коммуникаций, ненесущих элементов оценивается как недопустимое. Физический износ дома составляет 65,4%, что свидетельствует о его ветхом состоянии, необходимости полной замены конструкций, нецелесообразности проведения капитального ремонта.

Несмотря на такое заключение экспертов, Межведомственной комиссией при администрации Саранска принято решение о необходимости и возможности проведения капитального ремонта дома. Прокуратура же, усомнившись в правильности выводов комиссии, обратилась в Ленинский районный суд с исковым заявлением о признании незаконным такого решения и признании многоквартирного жилого дома № 1 по улице Восточная аварийным и подлежащим сносу.