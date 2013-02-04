Волгоградцы не против участия в референдуме о переименовании города

Под занавес широкого празднования 70-летия Победы под Сталинградом прозвучала новость о том, что глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Центризбиркома Владимир Чуров предложили провести референдум о переименовании Волгограда в Сталинград. В самом городе-герое этот вопрос муссируется настолько давно, что многие к периодическим всплескам интереса к этой теме успели привыкнуть.

И все же накануне празднования 70-летнего юбилея исторического сражения на Волге Волгоградская городская дума даже приняла решение при проведении мероприятий, связанных с героической защитой города, называть Волгоград «город-герой Сталинград». И СМИ региона при освещении юбилейных торжеств поддержали эту идею.

Вопрос о переименовании города-героя на Волге в Сталинград активно пропагандируют на протяжении нескольких лет участники ветеранского клуба «Сталинград» во главе с участником Сталинградской битвы Владимиром Туровым. Именно они стали инициаторами проведения в городе импровизированного социологического опроса в интернете. Суждения тогда разделились, но мнение ветеранов-сталинградцев никак не сбросишь со счетов – уж очень значима была победа в Сталинграде, уж очень нелегко она далась конкретно каждому из членов названного клуба.

Как сказал корреспонденту «АН-онлайн» полковник в отставке Иван Данилович Чернуха, встретивший в юбилейном для Сталинградской битвы году свое собственное 100-летие, его душу тоже греет идея переименования Волгограда в Сталинград: «Здесь я пережил со своими фронтовыми товарищами жесточайшие бои, сюда вернулся и после победы. Сталинград навсегда остался в моей памяти как город удивительной победы! Это место должно оставаться на земле именно под именем Сталинград и напоминать потомкам, что такое настоящий русский несгибаемый дух!»

Согласен с тем, что с переименованием Волгограда в Сталинград Россия могла бы обрести реальный символ национального успеха и волгоградский политолог Александр Стризое: «Всё зависит даже не от существа проблемы, а от того, как она подается. Сталинградское сражение, а вместе с ним и сам Сталинград стали местом, где единство народа в желании победить общего врага помогли достичь победы, доселе небывалой! Поэтому Сталинград мог бы стать символом национальной идеи единства всех народов России. А по поводу того, что переименование города – дело очень затратное, я бы поспорил. Мне кажется это миф. К тому же в нашей стране немало разворовывается. А вот деньги, потраченные на переименование Волгограда в Сталинград пойдут только во благо. При условии, конечно, что жители города проголосуют за такое переименование».