АГОРА считает государство угрозой для свободного Рунета

Правозащитники представили ежегодный доклад «Россия как глобальная угроза свободному Интернету». Они отмечают, что Рунет впервые стал для государства основным источником угрозы его благополучию и стабильности.

По данным правовых аналитиков Межрегиональной правозащитной Ассоциации «Агора», за предыдущий год в России зарегистрировано 103 уголовных преследования пользователей Сети, 208 фактов административного давления и 609 случаев ограничения доступа к сайтам. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию. В течение года зафиксировано 47 кибер-атаки, 26 гражданских иска в отношении блогеров и 49 предложений политиков и чиновников по регулированию Рунета. При этом, для сравнения, в 2011 году было зарегистрировано 38 уголовных преследований, 173 факта административного давления, 231 случай ограничения доступа, 31 кибер-атака, 11 исков и 5 предложений по регулированию Сети. Всего в отличие от 2011 года количество нарушений свободы Рунета в 2012 году выросло почти в 2,5 раза, отмечают правозащитники.

Аналитики делают вывод, что Рунет впервые стал рассматриваться государством «как основной источник угрозы его благополучию и стабильности». «Участились случаи привлечения пользователей к уголовной ответственности, возросло число блокировок сайтов, усилилось административное давление», - подчеркивается в докладе. Преследованиям стали подвергаться как представители медиа-сообщества, известные в онлайн и офлайн среде личности вроде Алексея Навального или Рустема Адагамова, так и обычные пользователи и активисты, уточняет АГОРА. «Впервые массовым явлением стало бегство интернет-активистов за границу. Владельцы сайтов тоже начали активно выбирать иностранные юрисдикции - прошедший год характеризуется стремительным ростом спроса на аренду серверного оборудования за рубежом», - отмечается в сообщении.

Правозащитники отмечают, что Рунет вырвался с периферии общественно-политической жизни, помог гражданам в самоорганизации (митинги и шествия прошлого года организовывались, в основном, в соцсетях – прим. ред.). Тем самым, по мнению аналитиков, российский интернет привлек к себе пристальное внимание властей. «Ближайший бой за свободный Рунет предстоит весной, когда в Думе запланировано обсуждение закона «Об Интернете», - прогнозируют в докладе правовые аналитики.